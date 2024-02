Finale Sanremo, BigMama: "Non abbiate paura, credere nei propri sogni salva Con il suo brano "La rabbia non ti basta" in gara tra i 30 big

È salita sul palco dell'Ariston tra i primi artisti di questa finalissima del festival di Sanremo, BigMama, la rapper di San Michele di Serino, piccolo comune della provincia di Avellino, in gara tra i trenta big della canzone italiana.

La chiamavano “cicciona” e le tiravano le pietre, ma a 23 anni si è presa il Festival di Sanremo infiammando l’Ariston. BigMama delle offese e della rabbia non sa che farsene: oggi è più forte dell’odio e con tutta la sua grinta ha infiammato l'Ariston.

Icona della body positivity, vestita in rosso con un ampio abito dalla struttura rigida, dedica la sua esibizione sul palco dell'Ariston "a tutte le persone insicure, a chi prova vergogna: credete sempre in voi stessi, credete nei vostri sogni e se volete ballare, ballate. Lo faccio per voi e anche per me". Poi il ringraziamento all'orchestra, al maestro e ad "Ama, perché - dice - hai visto la luce in me, ti voglio bene". Semplicemente perfetta. Bellissima la tonalità di rosso scelta per l’abito, azzeccatissimo e valorizzante il modello, perfetto il connubio tra eleganza e stile personale. L’abito ha il corpetto con lo scollo a cuore e gioca con il drappeggio della gonna lasciando a vista la “gabbia” sottostante. Stivaletti di vernice rossa con super tacco a dare un tocco punk e collane d’oro e diamanti ad illuminare il viso. Solita acconciatura ingellata con un tocco di rosso a richiamare il vestito e unghie gioiello.