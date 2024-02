Avellino, il maltempo non dà tregua: anche oggi Eurochocolate si ferma Pioggia e vento senza sosta. Si attende il nuovo bollettino per questo pomeriggio

Maltempo ad Avellino, disagi e stop ad Eurochocolate. Anche per questa mattina si ferma il programma per la pioggia e vento battente, che non danno tregua al capoluogo irpino. Costanti aggiornamenti sulle pagine social stanno tenendo informati i visitatori e cittadini, in attesa di un netto miglioramento delle condizioni metereologiche in città. "Care amiche, cari amici di Eurochocolate, pensavamo che anche qui ad Avellino il meteo potesse migliorare per questa mattina ma purtroppo non è cosi. Sono previste ancora delle piogge insistenti e soprattutto vento forte che ci impedisce di poter svolgere il nostro lavoro all'interno degli spazi allestiti.Capiremo se nel pomeriggio potremo riattivare il tutto. Vi consigliamo pertanto di tenervi aggiornati sui nostri canali social e web". Continuano a seguire in tempo reale l'evoluzione meteo in Irpinia, gli organizzatori di Eurochocolate ad Avellino. Il maltempo non dà tregua e anche per oggi stop a stand ed eventi.