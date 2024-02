Eurochocolate, finalmente si riparte: oggi pomeriggio stand aperti ed eventi La comunicazione degli organizzatori. Avellino pronta per la grande manifestazione

"Eccoci finalmente. Siamo di nuovo pronti ad accogliervi ad Eurochocolate Lovellino. A partire dalle Ore 15.00 tutti gli spazi della manifestazione e relative attività saranno di nuovo accessibili a tutti voi, vi aspettiamo.". Poche ore fa la comunicazione degli organizzatori di Eurochocolate annuncia la riapertura edi stand e ripartenza degli eventi ad Avellino.

In programma eventi e manifestazioni tutti consultabili su pagine e siti dedicati. Per celebrare l’amore e il San Valentino, Eurochocolate annuncia l’iniziativa social che vede protagonista, in Piazza Trieste e Trento, l’opera “Il Bacio” dell’artista napoletana Dorotea Virtuoso: tutti coloro che condivideranno un gesto d’amore di fronte al dipinto, taggando il profilo social ufficiale di Eurochocolate insieme a quello dell’artista @doryarte_ e mostrando la foto presso l’area dedicata all’Italia del Cioccolato nell’Ex Teatro Eliseo, verranno omaggiati con due cuori di cioccolato, simbolo dell’evento.