Valle Caudina, fermo amministrativo per un bus sostitutivo dell'Eav Da 5 anni la linea ferroviaria Benevento - Cancello è sospesa per lavori

"Da circa cinque anni la linea ferroviaria Benevento - Cancello, via Valle Caudina, è sospesa per lavori, per cui l’EAV. la società regionale di trasporto, ha attivato da tempo una linea di autobus sostitutivi. Ovviamente questo ha ulteriormente amplificato i disagi per gli utenti legati ai disservizi. Ma al peggio non c’è mai fine. Infatti, questa mattina, uno di questi autobus sostitutivi della tratta ferroviaria interrotta per lavori, è stato fermato nel corso di un normale controllo disposto dalla polizia locale nei pressi di di San Martino Valle Caudina, la quale ha constatato una lunga serie di inadempienze documentali e contrattuali che hanno fatto scattare il fermo amministrativo del mezzo per un mese".

Lo rende noto il Coordinamento Regionale USB Lavoro Privato che sottolinea: "La notizia delle inadempienze non ha certo entusiasmato chi, quotidianamente, sale a bordo di questi autobus, a cominciare dagli autisti, soprattutto dopo la sospensione dei giorni scorsi dal soldo e dal servizio di un macchinista delle linee flegree, reo di essersi rifiutato di viaggiare senza i martelletti infrangivetro all'interno dei vagoni del treno che avrebbe dovuto condurre, obbligatori per legge".