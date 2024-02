Avellino, domani sfilano i Carnevali Irpini tra Zeza,tarantella e Lacci d'amore Alle 10 via alle sfilate

Avellino si veste di tradizione. Torna la sfilata dei Carnevali irpini per le vie del centro. Domani, Domenica 18 febbraio, come preannunciato dalla vicesindaco con delega al Turismo, Laura Nargi, le rappresentanze delle meravigliose espressioni provinciali del Carnevale attraverseranno la città, con la loro carica di allegria e di folklore, allietando la domenica cittadina al ritmo dei canti e balli più coinvolgenti. L’atteso appuntamento, frutto della sinergia tra l’Amministrazione comunale e l’Unpli provinciale, vedrà in città circa 500 figuranti. Protagonisti della giornata saranno, infatti, la Zeza di Bellizzi, la Zeza di Capriglia, la Zeza di Cesinali, la Zeza di Ospedaletto, i Tarantellati di Volturara, il Laccio d’amore di Taurano, la Pro Loco di Pago Vallo di Lauro, la Mascarata Hirpus Serino, il gruppo Zompa Cardillo di Montemarano, il Ballo Ndreccio di Banzano, lo Squacqualacchiun di Teora e la Pro Loco di Quindici. Il raduno avrà luogo alle ore 10 a viale Italia, con partenza alle ore 10:30. Reduci dal successo di Venezia, apriranno le danze i padroni di casa della Zeza di Bellizzi che, insieme ai gruppi carnevaleschi irpini, sfileranno lungo Corso Emanuele, per poi virare verso via Matteotti ed approdare a Piazza Libertà. Un rito che si rinnova, una tradizione che si consolida anche per la ferma volontà dell’Amministrazione comunale e dell’Assessorato al Turismo. Proprio nel giorno in cui arriva a conclusione, con un gran finale, la rassegna internazionale Eurochocolate. «Come avevo già preannunciato – ricorda la vicesindaco Laura Nargi – con un invito esplicito rivolto a tutti i nostri splendidi gruppi irpini ed all’Unpli, avremo ad Avellino l’attesa e graditissima sfilata. E’ per noi motivo di grande soddisfazione, grazie alla sinergia con l’Unpli, poter ospitare nel nostro capoluogo gli interpreti delle splendide tradizioni carnevalesche della nostra provincia. – sottolinea - L’appuntamento cadrà in concomitanza con la giornata conclusiva di Eurochocolate. Sarà quindi una domenica memorabile, all’insegna del folklore – conclude la vicesindaco - in un capoluogo sempre più attrattivo». Giuseppe Silvestri, presidente provinciale dell’Unpli, esprime la stessa soddisfazione: «Abbiamo dato con piacere la nostra disponibilità al Comune di Avellino, perché è nostra ferma intenzione tenere viva la tradizione della sfilata dei carnevali irpini nel capoluogo. Stiamo parlando – ricorda – di una delle tradizioni provinciali più sentite, attese ed amate. Siamo lieti dell’intesa raggiunta con la vicesindaco Nargi. Continueremo a lavorare per valorizzarli, anche a livello regionale e nazionale»