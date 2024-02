Nasce ad Ariano un centro di ascolto a sostegno della persona: ecco chi siamo In campo l'associazione Un Angelo per la Vita

L'associazione Un Angelo per la Vita presenta: "Diamo spazio all'ascolto". Si tratta di un servizio di consulenza e sostegno psicologico gratuito in cui è possibile trovare un interlocutore in grado di accogliere, supportare, ascoltare.

Diamo spazio all'ascolto. In cosa possiamo aiutarti

"Se stai vivendo un momento di difficoltà, un disagio di qualunque natura esso sia, all'interno del nostro spazio è possibile ricevere supporto e sostegno utile per affrontare gli ostacoli della vita quotidiana. Prenota subito la tua consulenza in sede oppure on line. L'associazione sostiene interamente il costo del servizio rendendone l'accesso libero e gratuito."

E' possibile selezionare lo spazio che fa per ognuno

Lo spazio individuale è un servizio di ascolto e di sostegno alla persona. Lo spazio familiare è rivolto ai genitori nella gestione delle relazioni con i propri figli e ai minori di 18 anni.

"Vi è la possibilià di selezionare spazi diversi in base alle proprie esigenze scegliendo tra tutti i vari professionisti a disposizione. "Noi ti doniamo una opportunità, tu donaci di coglierla."

Il messaggio:

A chi non è mai capitato di ritrovarsi ad affrontare un momento di difficoltà, una sensazione di disagio. Chi lo prova sa bene quanto, la prima reazione sia quella di chiudersi in una gabbia, pensando di potercela fare da soli. Poi però, piano piano, quella gabbia si trasforma in una prigione, dalla quale diventa più difficile uscire. A quel punto, la chiave può essere quella di parlare con qualcuno che ci ascolti, senza il timore di essere giudicati.

E' possibile visitare il sito www.spazio-amico.it e prenotare una consulenza direttamente presso la sede dell'associazione oppure on line. Per info 333.8978671.