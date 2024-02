La tragedia di Teresa morta a 37 anni, sabato i funerali: "Siamo distrutti" Da venerdì mattina sarà allestita la camera ardente al palazzetto dello sport. Sabato i funerali

Si terranno sabato mattina a Lioni, alle ore 10, i funerali di Teresa Perna, 37 anni, morta dopo un mese da trapianto di cuore all'ospedale Niguarda di Milano. La camera ardente sarà allestirà da venerdì mattina, dalle ore 10, nel palasport del comune altirpino, in viale del Parco. L'intera comunità si stringe intorno ai familiari in queste tragiche ore. Teresa lascia l'adorato marito Manu', il padre, la sua compagna, le due sorelle , i suoceri, i cognati, i parenti e amici tutti.

Oggi nell’obitorio dell’ospedale

Niguarda di Milano sulla salma della donna è stato effettuato un riscontro diagnostico. Teresa era stata sottoposta ad un intervento di trapianto di cuore e per la prima volta da dieci anni a questa parte al Niguarda un cuore trapiantato non è ripartito. Proprio i responsabili di cardiochirurga hanno voluto l'esame, per comprendere cosa sia accaduto. Non ci sono denunce al momento, ma i familiari chiedono verità. Teresa era affetta da miocardite ipertrofica congenita. Intanto sui social scorrono i messaggi di cordoglio per la morte della giovane donna, amata e benvoluta in paese.

"Ci hai lasciati così, senza parole, la nostra piccola grande guerriera,sei sempre stata la più forte, ora dacci la forza di sopportare questo dolore immenso che hai lasciato Salutami tanto zia, ora sarà finalmente felice di averti al suo fianco per sempre

Fai buon viaggio TETÈ", scrive Marika. "Dolce ragazza dal cuore umile che tu possa riposare in pace tra le braccia della tua adorata mamma", scrive Anto. Il social diventa diario del dolore della comunità che si stringe intorno ai familiari, amici, partenti e al marito Emanuel.