Alta capacità Napoli-Bari: ecco il grande villaggio degli addetti ai lavori Una forza lavoro impressionante e in continuo aumento, con benefici per l'intero indotto

Una forza lavoro impressionante e in continuo aumento, con benefici per l'intero indotto. Basta affacciarsi dal viadotto Manna-Tre Torri ad Ariano Irpino, per ammirare il grande villaggio della Stazione Hirpinia. E' qui che hanno già preso posto un centinaio di operai, in un'area dotata di ogni servizio necessario, dal reparto mensa a quello sanitario con la presenza di un'ambulanza e infermiere dalla mattina alla sera. Non c'è stata un'inaugurazione vera e propria, tutto è avvenuto in forma strettamente riservata ma non si esclude a breve secondo indiscrezioni la presenza del ministro Matteo Salvini, insieme al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ed altre autorità di governo. Gli operai ospitati finora nei vari alberghi ed altre strutture ricettive della Valle Ufita, verranno dirottati tutti nel mega villaggio.

La Napoli-Bari è una delle più importanti opere pubbliche in costruzione oggi in Italia. Con una linea a doppio binario da realizzare di 121 km, con nove nuove gallerie della lunghezza complessiva di 63 km, e 25 nuovi viadotti della lunghezza complessiva 11,7 km. Con 14 nuove stazioni. L’intervento è in nove lotti.

La linea consentirà ai treni di viaggiare a 130 km/h attraversando numerosi territori interni per collegare comunità ed economie a rischio spopolamento, abbattendo i tempi di percorrenza dalla Puglia verso la Campania, il Lazio ed il resto del centro-nord Italia e viceversa.

I benefici previsti per le aree attraversate dal progetto sono significativi: crescita demografica di circa 90 mila persone, crescita del Pil dell’1,6% e aumento del reddito dei residenti del 3,6%.

Spicca in questo processo di sviluppo importante il gruppo Webuild con sede ad Ariano Irpino, impegnato nella realizzazione di tre tratte della linea: La Apice-Hirpinia, a Napoli-Cancello e la Hirpinia-Orsara.

La tratta Hirpinia-Orsara ha un valore contrattuale da 1 miliardo di euro e prevede la costruzione di altri 28 chilometri di linea, di cui la quasi totalità (27 chilometri) costruiti in galleria. Un’opera di grande eccellenza che permetterà ai treni di raggiungere i 250 km/h arrivando a creare nel complesso 15mila posti di lavoro.