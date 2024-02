Medicina: i pazienti diabetici possono normalizzare la glicemia senza farmaci Lo ha rivelato uno studio realizzato nel Regno Unito: tre mesi senza farmaci e glicemia ok

di Attilio Spidalieri*

DiRECT (Diabetes Remission Clinical Trial), studio realizzato nel Regno Unito, ha dimostrato che i pazienti diabetici possono normalizzare la loro glicemia per tre mesi senza assumere farmaci.

Questo studio è stato successivamente esteso in pazienti che avevano beneficiato di una chirurgia bariatrica (sleeve gastrectomy o by-pass gastrico). Naturalmente i pazienti operati (diabetici obesi) hanno seguito un regime alimentare personalizzato e non hanno assunto farmaci.

Si trattava di pazienti di età media di 54 anni con un indice di massa corporea (BMI) di 34,6 kg/m2, diabetici da almeno tre anni. Dopo 24 mesi la remissione del diabete, nelle persone operate, era, in media, del 43% e proporzionale alla riduzione del peso corporeo, (0% per la perdita di zero chilogrammi e 86% per una riduzione del peso superiore a 15 chilogrammi).

Ma il fatto più importante evidenziato dallo studio DiRECT è stato una rigenerazione del pancreas con aumento della secrezione di insulina. Il risultato è confermato dalla risonanza magnetica nucleare. In conclusione lo studio DiRECT propone un approccio terapeutico limitato al solo regime alimentare e alla messa in opera di un’attività fisica aerobica personalizzata che tenga conto della situazione cardiocircolatoria e locomotoria del paziente, da applicare dopo l’intervento e anche nelle persone non operate.

Tali risultati sono stati ottenuti anche nei nostri ambulatori, senza peraltro aver potuto realizzare una casistica percentuale. Il risultato più eclatante è stato la rigenerazione parziale del pancreas, con l’aumentata produzione di insulina e la conseguente riduzione della glicemia.

*Medico - Endocrinologo