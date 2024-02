Supervincita da 5 milioni di euro in Irpinia grazie a un Gratta e vinci Gran festa presso il Life Cafè, esercizio attivo nella zona industriale di Domicella

Atmosfera elettrizzante al Life Café di Domicella per la vincita milionaria ottenuta da un anonimo grazie a un biglietto "Gratta e Vinci" da 20 euro, che gli hafatto guardagnare cinque milioni di euro.

Il locale, situato nella zona industriale di Domicella, attrae non solo i residenti locali, ma anche gli operai dell'area industriale, i visitatori di Palma Campania e gli autisti che si occupano delle consegne e dello scarico delle merci nella zona.

Il proprietario, Gennaro Lauri, mentre attende che il fortunato vincitore si faccia avanti, festeggia con gli avventori del locale. Alcuni, come sempre accade in questi casi, sospettano che il vincitore possa essere proprio il proprietario, dando così il via alla caccia al misterioso fortunato. Tuttavia, Gennaro assicura: "Non sono stato io a vincere".

Nonostante tutto, il titolare del Life Café non nasconde la propria gioia: "Essendo una piccola comunità, questa vincita è una grande cosa per noi. Siamo felici di aver avuto questa fortuna".

Naturalmente, la domanda ricorrente è se si conosce l'identità del vincitore. La risposta, come sempre, è standard: "Non ho idea. Un cliente mi ha avvisato, ha controllato sul sito ufficiale e questa mattina ho confermato con il sito della Lottomatica. Spero che il vincitore utilizzi bene questa somma, magari aiutando la comunità. Questo è il mio desiderio".