Avellino, l'Azione Cattolica si rinnova: ecco chi è il nuovo presidente E' Antonio Fontanarosa, 36 anni, espressione della parrocchia Ss. Filippo e Giacomo di Ospedaletto

Importante svolta alla guida dell'azione cattolica della Diocesi di Avellino. E' stato eletto il nuovo presidente: si tratta di Antonio Fontanarosa, 36 anni, espressione della parrocchia Ss. Filippo e Giacomo di Ospedaletto d'Alpinolo.

Fontanarosa prende il posto di Mariagrazia Acerra che ha brillantemente guidato l'azione cattolica avellinese negli ultimi sette anni svolgendo due mandati. Il nome di Fontanarosa era stato inserito nella terna di soci che era stata votata dal consiglio diocesano.

Decisiva alla fine la mediazione del vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, il quale dopo un tempo di discernimento e tenendo conto della maggioranza dei voti e, quindi, delle preferenze espresse nel consiglio, ha deciso per il nome di Fontanarosa.

L'azione cattolica riparte quindi con un giovane veterano dell'Azione Cattolica che ha il compito ambizioso di rilanciare il movimento soprattutto di giovani che si muove nelle parrocchie avellinesi. Il nuovo consiglio lo sostiene ed è pronto a scendere in campo nel sociale e nelle diverse realtà parrocchiali, in particolare in quelle più difficili di periferia.