Mid, Esposito: rilanciare il terzo settore attraverso progetti concreti Incontro positivo con Pmg Italia

Questa mattina il Mid attraverso il coordinatore regionale Giovanni Esposito ha incontrato Pmg Italia, azienda che si occupa di realizzare e sostenere progetti per equità sociale bene comune e la diffusione della cultura ad impatto positivo, con i suoi riferimenti territoriali Angela Parisi e Maurizio Schena ad Avellino presenti a margine di due incontri avvenuti ad Avellino, uno con il presidente della Misericordia di Avellino Massimo Dente e uno al comune accolti dal sindaco Gianluca Festa.

Il Mid in precedenza aveva già incontrato sul suo percorso la realtà operante in campo nazionale e a scopo benefico della Pmg Italia, attraverso il Bologna For Community, in occasione di una partita di solidarietà svoltasi qualche anno fa allo stadio Dall’Ara di Bologna dove siamo intervenuti con un nostro messaggio di sostegno all’iniziativa.

Esposito a conclusione dell’incontro ha offerto a Pmg Italia la sua personale disponibilità e volontà a collaborare a titolo gratuito al fine di poter raccogliere e favorire quanti più progetti possibili e concreti a scopo sociale delle associazioni del terzo settore, volti anche all’inclusione sociale delle persone con disabilità, specialmente operanti nel campo della disabilità.