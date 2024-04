L'impegno del Governo per le aree interne: focus ad Avellino con Morelli Tappa in città del sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio dei ministri

Tappa in Irpinia ad Avellino per il senatore Alessandro Morelli, sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio dei ministri con delega al Cipess, coordinamento del comitato interministeriale per la programmazione economica lo sviluppo sostenibile. L'appuntamento è per il prossimo giovedì 4 aprile, alle ore 11, nel polo giovani, in Via Morelli e Silvati

La conferenza stampa sarà l'occasione per illustrare quanto il governo sta programmando in termini di investimenti e infrastrutture nel territorio in provincia di Avellino.

Tema del dibattito: "L'impegno del Governo per le aree interne del Mezzogiorno". Verranno raccolte idee e proposte dalla bocca alla presenza di amministratori locali, liberi professionisti, imprenditori e corpi intermedi. Introdurra' i lavori il presidente dell'associazione per il mezzogiorno Centro Sud, Ciro Aquino.