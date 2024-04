La Torre dell’Orologio è di nuovo in funzione: ripristinato il motore Il Comune di Avellino chiarisce anche sul funzionamento del semaforo di via Tedesco

La Torre dell’Orologio è di nuovo in funzione. L’impresa ingaggiata dal Comune di Avellino prima delle festività pasquali ha completato l’intervento di manutenzione avviato nei giorni scorsi, sostituendo il motore. Le lancette del monumento simbolo della città segnalano nuovamente l’ora esatta. L’operazione si è conclusa questa mattina. Dopo i due interventi avviati nei giorni scorsi, l’impresa ha ricevuto il materiale necessario per la riparazione definitiva dell’ingranaggio che regola il funzionamento delle lancette.

Aspettando la riqualificazione complessiva dell’opera di Cosimo Fanzago, che compete alla Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici, l’Amministrazione comunale ha appostato da tempo le risorse per il progetto di illuminazione che, successivamente al restyling, potrà essere realizzato.

Il Comune di Avellino rassicura i cittadini anche rispetto alla piena funzionalità dell’impianto semaforico collocato tra via Tedesco e via Troncone. Sarà ripristinata a stretto giro in via provvisoria, e – definitivamente – nei prossimi giorni. Anche in questo caso, l’ente si è attivato da diversi giorni per la risoluzione dei problemi, anche fronteggiando le criticità determinate da alcuni incidenti occorsi sul sistema elettrico e non imputabili all’ente di Piazza del Popolo. L’impresa incaricata ha ordinato da diverso tempo il materiale che occorre per la piena operativisi dell’impianto, nell’ottica di assicurare la massima sicurezza sul tratto stradale interessato, ed è in attesa di riceverlo. Proprio per questo, nelle more della consegna, l’intervento per il funzionamento provvisorio sarà perfezionato al più tardi entro la giornata di domani.