Autismo, Mid: "Significativa la poesia di Roberta Della Fera ad Avellino" Giovanni Esposito elogia la giovane scrittrice irpina

Un forte messaggio sulla giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo raccolto in una poesia dell’autrice irpina Roberta Della Fera.

Il Mid a margine di un evento tenutosi ieri pomeriggio ad Avellino a cui ha preso parte in occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo ha raccolto, da una pergamena rilasciata ai partecipanti dalla Ets impresa sociale cooperativa pianeta autismo, una poesia della giovane scrittrice e volontaria Roberta Della Fera che rappresenta un forte messaggio di inclusione che di seguito riportiamo e che per noi si rispecchia molto sulla tematica di questa storica giornata di riflessione:

"A ricordarci che ogni percorso è quello giusto, che se si inciampa si può rider di se stessi e pure di giusto,

che ciò che per noi è alba può esser tramonto rosso, perché il sole nasce o muore nel polo opposto al nostro, che dall’universo siamo meno che zero, un briciolo di niente ma per qualcuno diventiamo tutto, un mucchio di gente e invece qualcun altro nasce ombra, al buio, un pò nascosto come se da nessuna parte potesse sentirsi a casa o a posto e allora spetta a te se lui non parla essere loquace, se lui non corre essere veloce, e se continua a essere buio, accendere la luce."