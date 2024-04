Campo largo, il tormento della sinistra: o si decide stasera o interviene Roma La riunione di Sinistra Italiana aggiornata alle 17 prima del tavolo con gli alleati

Passano le ore e la situazione diventa sempre più ingarbugliata nel campo largo in vista delle elezioni ad Avellino. C'era attesa per le decisioni dei vertici di Sinistra Italiana che si sono riuniti ieri sera alla presenza del responsabile regionale Scala e del deputato De Cristofaro. Nessun documento è stato approvato. Ci sarà un ulteriore passaggio nel pomeriggio alle 17, due ore prima dell'ennesimo tavolo dell'alleanza.

Si conferma una situazione molto travagliata, con una parte della sinistra che spinge per la candidatura di Antonio Gengaro. Tra l'altro le spaccature ulteriori che stanno emergendo nel Pd, persino nel gruppo consiliare tra il capogruppo Iacovacci e il consigliere comunale Russo, non aiutano. Non è da escludere a questo punto che il campo largo prenda atto stasera della impossibilità di procedere a una decisione e trasferisca ogni responsabilità ai vertici nazionali dei partiti per non mettere a rischio l'alleanza di centro sinistra anche in vista delle prossime elezioni regionali.