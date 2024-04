"Auto fino al laghetto di Campomaggiore: scempio di Pasquetta Montevergine" Il sindaco D'Alessio: degrado, rifiuti e ferite all'ecosistema prezioso del Partenio

Una Pasquetta che non è passata inosservata quella trascorsa nel parco del Partenio. La denuncia del sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio arriva proprio durante l'incontro tra gli alunni delle scuole e Padre Fortunato sull'Enciclica di Papa Francesco dedicata ai più giovani per sensibilizzarli al rispetto dell'ambiente e alla rieducazione degli adulti.

Oltre ai sacchetti dei rifiuti abbandonati ad essere preso di mira è stato in particolare il laghetto che sorge al centro della grande distesa di verde di campo Maggiore e che ospita in questo periodo dell'anno il ciclo di riproduzione del rospo comune e del rospo smeraldino, due tra i più popolari anfibi che animano gli ecosistemi del Parco del Partenio. Si sono consumate proprio intorno al laghetto le scene peggiori, con un via vai fuori controllo di auto fino alle sponde dello specchio d'acqua.

"Si sono verificati episodi gravi - ha esordito D'Alessio -. Qualcuno ha pensato di arrivare con le auto all'interno del campo, fino al laghetto. Mi chiedono maggiori controlli ma come ho detto già più volte, i controlli si possono fare se ci sono uomini e mezzi a disposizione. E oggi purtroppo Mercogliano ha solo pochissime unità nel comando di Polizia Municipale che ho preferito collocare a valle per la gestione del traffico, nei pressi dell'autostrada. Non immaginavo che degli incivili potessero invadere Campo Maggiore e fare uno scempio. Cercheremo di evitarlo nei prossimi anni mettendo delle barriere per vietare l'accesso ai mezzi".

A nulla è servito l'appello che proprio D'Alessio aveva lanciato nei giorni scorsi: "Persone incivili che non hanno rispettato l'ambiente - ha aggiunto questa mattina a margine dell'incontro -. Servono più controlli".