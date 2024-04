Gengaro sulla scomparsa del latinista La Penna: "Bisogna ricordarlo come merita" Il commento dell'ex vicesindaco e candidato sinistra del campo largo

Il candidato sindaco del campo largo Antonio Gengaro sottolinea che "la scomparsa dell' irpino Antonio La Penna, tra i più illustri latinisti europei, "della famigerata leva del Pietro Colletta", studente brillante della Normale di Pisa, cattedratico all' Università di Firenze e Pisa, accademico dei Lincei, nonché traduttore, critico letterario, saggista, aforista, priva il Paese e la nostra Provincia di una delle sue menti più colte e rappresentative. Bisognerebbe trovare il modo per ricordarlo come merita in Irpinia, per tramandare alle giovani generazioni il suo magistero di impegno sociale, politico, culturale".