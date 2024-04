Avellino: ultime ore per Festa per ritirare le dimissioni, ma si ricandiderà? Ormai appare inevitabile che da domani al comune arriverà il commissario prefettizio

Ultimo giorno per ripensarci, per ritirare le dimissioni e tornare in gioco. Una strada ormai che Gianluca Festa, sindaco dimissionario di Avellino, non può davvero percorrere. Dalla mezzanotte Avellino sarà ufficialmente senza sindaco e il prefetto Paola Spena potrà nominare il commissario che dovrà gestire l'ente per l'ordinaria amministrazione fino alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Insomma da domani tutti a casa, maggioranza e opposizione.

Si chiude nel peggiore dei modi una esperienza amministrativa nata sull'onda di un successo elettorale che aveva punito il centro sinistra ufficiale a cui si era aggrappato il Pd e aperto una fase di nuova speranza. Quello che è stato il governo Festa si potrà giudicare in futuro anche perché sarà necessario attendere gli sviluppi delle innumerevoli inchieste giudiziarie aperte sull'operato dell'ormai ex sindaco.

Ma se appare scontato che Festa non ritirerà oggi le sue dimissioni non è altrettanto chiaro che cosa farà l'ex fascia tricolore: si candiderà o lascerà il campo a Laura Nargi. I prossimi giorni saranno decisivi.