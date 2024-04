Il Brandy Avellino alla premier Meloni, Istituto De Sanctis orgoglio irpino Il preside Caterini ha consegnato il brandy prodotto dagli allievi del De Sanctis al Vinitaly

È stata consegnata alla premier Giorgia Meloni una bottiglia del “Brandy Avellino” dell’istituto agrario. L’Irpinia è protagonista al Vinitaly, anche grazie all'eccellenza della scuola enologica fiore all'occhiello del territorio irpino, oltre alle 80 realtà imprenditoriali presenti che stanno registrando un notevole successo. Ieri il dirigente scolastico dell’Istituto Agrario “De Sanctis”, Pietro Caterini, ha consegnato una bottiglia del “Brandy Avellino”, prodotto dagli allievi della storica scuola, al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha ascoltato con vivo interesse ed entusiasmo la storia del brandy e dell’istituto, tra i più antichi della penisola italiana.

La premier, sul palco con i ministri dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e dell’Istruzione Giuseppe Valditara e con Bruno Vespa in veste di moderatore ha premiato gli alunni delle scuole vincitrici dei progetti legati alla produzione di vino: gli agrari di Marsala, Macerata e di Fabriano. Sul palco il preside del De Santis di Avellino, ingegnere Pietro Caterini a sorpresa ha consegnato a Giorgia Meloni, e ai ministri Lollobrigida e Valditara, tre magnum dello storico brandy, della Scuola enologica di Avellino. Un dono graditissimo ai tre componenti del governo, che ha ricevuto anche il padrone del salotto d’Italia, Bruno Vespa. Il preside Caterini ha colto l' occasione per invitare anche la premier Meloni ad Avellino, per una visita presso lo storico istituto, tra i tre fiori all’occhiello delle scuole enologiche italiane.