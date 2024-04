Monteforte Irpino, arriva il Giro in Rosa: le scuole anticipano la chiusura Il provvedimento deciso dai commissari prefettizi che guidano il Municipio

Il 19 e 20 aprile è previsto il passaggio, anche nel territorio comunale di Monteforte Irpino, della gara ciclistica femminile di livello nazionale, denominata “9° Giro del Mediterraneo in Rosa” che interesserà la Via Nazionale delle Puglie SS 7 bis che all’occorrenza verrà chiusa su disposizione degli organi competenti.

Per quanto concerne il venerdì 19, in considerazione della concomitanza degli orari di uscita degli studenti e della chiusura della strada interessata dalla competizione ciclistica, i commissari prefettizi, insediatisi il 29 marzo, in via precauzionale, al fine di garantire la sicurezza pubblica, hanno disposto, con ordinanza n. 1, Reg. Gen. n. 22 del 15 aprile 2024, la chiusura anticipata alle ore 12.00 della sede centrale dell’Istituto Comprensivo Scolastico Salvatore Aurigemma per entrambi i plessi siti in Località S. Maria.