Avellino, il prefetto ha nominato il commissario che gestirà il comune Sospeso il consiglio comunale, arriva il dottor Paolo D'Attilio

Con provvedimento in data odierna, il Prefetto ha sospeso il Consiglio Comunale di Avellino, nominando il Prefetto dott. Paolo d’Attilio Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento avviata a seguito dell’intervenuta efficacia ed irrevocabilità delle dimissioni rassegnate dal Sindaco dott. Gianluca Festa.

?Il commissario si insedierà nelle prossime ore.