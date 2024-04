Avellino, ecco il neo commissario D'Attilio: "Vi porterò solo al voto di giugno" L'ex prefetto di Livorno si è insediato negli uffici di Piazza del Popolo

Giunto direttamente dall'aeroporto di Capodichino in Prefettura ad Avellino dove ha ricevuto la nomina dalle mani del prefetto Paola Spena, il neo commissario Paolo D'Attilio si è ufficialmente insediato negli uffici di Piazza del Popolo a distanza di 20 giorni dalle dimissioni del sindaco Gianluca Festa a seguito della bufera giudiziaria che ha travolto la fascia tricolore.

67 anni, romano di origine, ultimo incarico alla guida della prefettura di Livorno, D'Attilio avrà il compito di gestire l'ente fino al voto di giugno e lo farà affiancato dal capo di gabinetto della prefettura di Avellino, la dottoressa Rosanna Gamerra che già conosce la realtà irpina.

Il neo commissario ha ammesso di essere per la prima volta in assoluto ad Avellino.

“Non ci sono mai stato, avrò il piacere di conoscere questa città”, ha dichiarato al suo arrivo il commissario che ha voluto fare un saluto alla stampa, mostrandosi aperto e disponibile al dialogo pur consapevole di non conoscere ancora nel dettaglio la situazione amministrativa dell'ente che è stato chiamato a guidare ma con la certezza che si tratta di un incarico davvero breve.

“Questo incarico durerà circa due mesi. Nel frattempo sono stato dal Prefetto e mi ha accennato la vicenda che ha portato alla sospensione del Comune - ha dichiarato - ora sto firmando le carte di insediamento, ho notificato il provvedimento prefettizio. Insieme al capo di gabinetto della Prefettura traghetteremo questo Comune fino alle prossime elezioni. Secondo le interpretazioni ministeriali, è già avviato alla scadenza naturale, per cui dovrebbe andare alle elezioni l’8 giugno".

Per la città di Avellino si apre dunque una nuova pagina commissariale. L'ultima volta che un prefetto ha varcato la soglia di Palazzo di città è stato nel 2019 a seguito dello scioglimento del consiglio comunale targato Cinque Stelle e guidato da Vincenzo Ciampi, quando Giuseppe Priolo venne chiamato a guidare il comune capoluogo per sei mesi, un periodo quanto mai proficuo per la città, a dimostrazione del fatto che quel tempo di vacatio politica può essere anche un tempo di buona amministrazione.