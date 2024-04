Avellino: open day su dermatite atopica all'ospedale Moscati La nuova data e' prevista per mercoledi' 24 aprile ad Avellino

Nuovo appuntamento in Campania con gli Open day dedicati alla dermatite atopica grazie alla campagna di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell'adulto "Dalla parte della tua pelle", promossa dalla Sidemast, Societa' italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse e giunta alla sua quarta edizione. La campagna e' realizzata con il Patrocinio di Adoi (Associazione dermatologi-venereologi ospedalieri italiani e della Sanita' pubblica) e Andea (Associazione nazionale dermatite atopica) e con contributo non condizionante di Sanofi.

La nuova data e' prevista per mercoledi' 24 aprile ad Avellino, Aorn San Giuseppe Moscati, responsabile dottoressa Rosa Valentina Puca. La prenotazione e' obbligatoria al numero verde 800086875, attivo 7 giorni su 7 dalle 10 alle 18. Info al sito web: https://www.sidemast.org/dalla-parte-della-tua-pelle-2024. In caso di diagnosi positiva i pazienti saranno indirizzati verso i Centri di riferimento Sidemast sul territorio affinche' intraprendano il percorso terapeutico piu' adatto ad ognuno di loro. "La campagna 'Dalla parte della tua pelle' - ha spiegato Giuseppe Argenziano, presidente Sidemast - ha un immenso valore etico e strategico per la nostra societa'. Si tratta non solo di avvicinare sempre di piu' le persone che soffrono di questa malattia invalidante ai dermatologi che hanno il compito curarla al meglio, ma anche di sensibilizzare la popolazione tutta alle misure di prevenzione della dermatite atopica".