Gengaro: "Affidamenti clientelari della giunta Festa, il commissario intervenga"

"L'amministrazione guidata da Gianluca Festa ha aspettato l'ultimo giorno, della sua non memorabile esistenza, per avviare l'iter per le nuove gestioni della piscina comunale, del campo di calcio di Borgo Ferrovia e dei campi di calcetto a Valle. Si tratta di un provvedimento dal chiaro e scandaloso scopo elettorale". E' l'accusa che arriva da Antonio Gengaro, candidato sindaco del centro sinistra. E aggiunge: "Fa comprendere all'opinione pubblica con quali strumenti la maggioranza uscente intenda affrontare la competizione. Denunciamo con forza questo tentativo di ridurre la contesa per le amministrative a pura pratica clientelare. Siamo certi che il Commissario D'attilio saprà garantire massima trasparenza e legalità, impedendo strumentalizzazioni di ogni genere", conclude Antonio Gengaro.