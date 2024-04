Camminata Rosa, attesa per la decima edizione: pronte a marciare L'esercito delle volontarie amdos, Amos e della rete della prevenzione presenta la nuova maglia

Un dieci immerso nel rosa della forza delle donne della prevenzione, sempre in marcia per la lotta al cancro al seno. È il nuovo logo disegnato e realizzato per la decima edizione della Camminata Rosa, la marcia delle donne amdos e Amos, guidate dal senologo Carlo Iannace, che chiamano volontarie, malate in cura, cittadini e istituzioni, all'adunata per il corteo che ogni anno travolge il capoluogo irpino. Mentre continuano gli screening itineranti sul territorio delle volontarie e medici, la rete lavora per la nuova edizione della marcia contro il cancro al seno. Oggi la consegna del nuovo logo e kit che contrassegnerà la nuova attesissima edizione. Da dieci anni la manifestazione cresce sul territorio, confermando jà straordinaria forza della rete del volontariato, costruito grazie alla tenacia del senologo Iannace.