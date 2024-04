Ecovini: grande esempio di innovazione per l'intero comparto produttivo Evento conclusivo del progetto ad Avellino

Evento conclusivo del progetto Ecovini in Irpinia. Si tratta della misura 16 del Psr Gal Partenio. L'iniziativa è presentata da Masseria Alfano, Vigne Irpine, Coldiretti Avellino e dal dipartimento di agraria dell'Università Federico II di Napoli.

L'appuntamento è presso la sezione di scienze della vigna e del vino, sede dei corsi di laurea in viticoltura ed enologia e scienze enologiche, in viale Italia ad Avellino domani, mercoledì 24 aprile alle ore 18.00.

Interverranno: Luigi Alfano capofila del progetto, Luca Beatrice presidente Gal Partenio, Giuseppe Blaiotta, Angelita Gambuti, Paola Piombino, Roberto Mazzei capo area economica di Coldiretti.

"Il settore vitivinicolo rappresenta una realtà di primo piano nel contesto irpino ed in particolare nell'area del Partenio - sostiene il presidente del Gal Partenio, Luca Beatrice - sempre più attento alle azioni innovative attuate in modo efficiente. Il progetto "Ecovini" messo in campo dal giovane e promettente imprenditore agricolo Luigi Alfano e dalla Facoltà di Agraria della Federico II si interconnette in pieno con le linee di sviluppo strategico del Gal Partenio e mira ad essere una best practices per l'intero comparto produttivo”.