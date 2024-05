Santa Rita: mercoledì la processione ad Avellino: attesi migliaia di fedeli Ecco il programma

Cresce l'attesa per le celebrazioni ad Avellino in onore di Santa Rita. La chiesa di San Francesco Saverio si prepara ad accogliere migliaia di fedeli per mercoledi 22 maggio, quando tornerà a sfilare per le strade di Avellino la consueta processione.”Una memoria liturgica che fa parte della nostra identità – commenta Antonio Benevento responsabile del comitato festa -. Ogni anno è commovente vedere arrivare in chiesa migliaia di fedeli, pellegrini pronti a consegnare una rosa, portare una preghiera, una richiesta alla nostra amata Santa Rita. E' un anno speciale, carico di aspettative, in cui il comitato festa è pronto a trasformare il piccolo angolo del centro storico in uno scrigno prezioso di fede e speranza per la città di Avellino e la provincia intera”. E' già in corso la Novena dedicata a Santa Rita . Martedì 21 maggio alle 17.30 il Novenario di Santa Rita con celebrazione eucaristica e l'attesa benedizione delle rose. Mercoledì 22 maggio celebrazioni eucaristiche alle 6,30, alle 8,00, e alle 9,30. Alle 11 la celebrazione eucaristica con il vescovo Monsignor Arturo Aiello e i canti della corale del Duomo. Alle 12 la supplica. Altre celebrazioni eucaristiche alle 12,30, 16,30 e alle 17,30. Alle 18.30 la processione che attraverserà via Francesco Saverio, via Del Gaizo, via Amabile, via Del Balzo, via Circumvallazione, via Colombo, Via De Conciliis, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Libertà, Via Nappi, via Duomo e Rampa San Modestino, scortando il sacro simulacro fino al rientro in chiesa. A presiedere alle celebrazioni il rettore Monsignor Antonio Dente.