Lavori sulla Variante ad Ariano: percorso alternativo per evitare il disastro Tolleranza zero in città. Multe e carro attrezzi per chi ostacolerà la circolazione stradale

Senso unico alternato con semafori lungo la statale 90 delle Puglie ad Ariano Irpino, a causa dei lavori di manutenzione sull'impalcato del viadotto situato sulla Variante.

Fino al prossimo 21 ottobre 2024 si preannuncia un vero e proprio calvario sulla già trafficata arteria di collegamento sia in direzione Napoli che Foggia.

Un disastro come lo ha definito, il comandante della polizia municipale Angelo Bruno, molto preoccupato su ciò che accadrà nelle prossime ore, che dovrà essere a tutti i costi scongiurato. Da qui la sua decisione, in via sperimentale di istituire un percorso alternativo, all’altezza della rotatoria di rione Martiri, con le auto, fatta eccezione dei mezzi pesanti che varranno indirizzate verso via Sant’Antonio, via Nazionale, zona San Giovanni, Corso Vittorio Emanuele fino ad imboccare nuovamente la statale 90 da via Maddalena, dalle 6.00 alle 14.00 escluso per il momento il mercoledì mattina, giorno in cui si svolge il mercato settimanale. In parole semplici, bisogna evitare assolutamente la Variante, ma per fa sì che ciò avvenga, occorre la massima collaborazione e a chiederla è proprio il colonnello Angelo Bruno, il quale mercoledì prossimo avrà un secondo incontro con il prefetto di Avellino.

“E’ l’unica alternativa, per evitare il disastro. L’obiettivo è quello di snellire l’inevitabile serpentone soprattutto nelle ore di punta, 8.00-13-00-17-00, le fasce più critiche. Saranno mesi di grande sofferenza ed è per questo che chiedo la massima collaborazione da parte di tutti.”

Oggi il primo banco di prova. La preoccupazione riguarda soprattutto i mezzi di soccorso diretti all’ospedale Frangipani, gli autobus urbani ed extraurbani, che potrebbero subire ritardi notevoli nella tabella di marcia, pendolari diretti nei vari luoghi di lavoro, in entrata e uscita, studenti, operai, operatori sanitari, ricercatori. Una vera e propria situazione di emergenza come nei giorni critici del blocco della statale 90 delle puglie a Cardito, nel 2004 in occasione della lotta di popolo di Ariano contro la discarica di Difesa Grande, che vide la città sigillata in entrata e uscita.

Nei primi giorni vi sarà un presidio delle forze dell’ordine per fa sì che gli automobilisti possano essere indirizzati lungo il percorso alternativo. Per accorciare i tempi, la speranza è che i lavori possano essere indirizzati anche nelle ore notturne. Ma intanto non c’è tempo da perdere. La segnaletica è stata già posizionata, si partirà con il percorso alternativo e sarà tolleranza zero. La polizia municipale non concederà sconti a nessuno.

Il messaggio è fin troppo chiaro: “Ci sarà un controllo eccezionale a tappeto e tolleranza zero soprattutto nei punti più critici e già noti. Multe anche senza preavviso per chi non rispetterà le regole. La circolazione, soprattutto lungo le strade più strette - conclude il comandante - dovrà essere garantita sempre.

Faremo accertamenti, anche senza attendere i conducenti del veicolo. Se è emergenza, lo è per tutti. Non possiamo assolutamente permettere la sosta selvaggia lungo tutto il percorso. Laddove dovessimo riscontrare intralcio alla circolazione stradale, procederemo immediatamente alla rimozione dei mezzi, oltre alla sanzione.

Non possiamo permetterci il blocco della città. La carreggiata dovrà essere libera. I controlli saranno serrati. Sia ben chiaro a tutti, saremo decisi e determinati, non esisterà alcuna tolleranza.”