Avellino, si è insediato il nuovo prefetto Rossana Riflesso: "Ascolterò tutti" Prende il posto di Paola Spena: massima attenzione all'inchiesta della Procura sul comune

Da Paola Spena a Rossana Riflesso, si cambia a Palazzo di governo, E i dirigenti della prefettura di Avellino le hanno dato un dolce benvenuto con le caramelle che ricordano il suo nome. Da oggi Rossana Riflesso è il nuovo prefetto irpino. Ancora una donna alla guida della Prefettura avellinese dopo Maria Tirone e Paola Spena. Arriva in un momento segnato dall'inchiesta che ha travolto l'ultima amministrazione comunale prima del commissariamento.

"Seguiremo con attenzione questa vicenda giudiziaria", ha detto il prefetto, che ha anche assicurato massima attenzione sul fronte della legalità anche nei due comuni, Monteforte e Quindici, sciolti per camorra. "La Prefettura sarà un palazzo aperto sempre ai cittadini, ascolterò tutti", ha annunciato, confermando che riserverà massima disponibilità anche per le vertenze sindacali aperte sul territorio: Asidep e IIA su tutte. E poi un grande patto educativo con scuola e chiesa per i giovani.