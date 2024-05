Dramma IIA, Rotondi: "Ho già esposto al Governo la mia proposta di rilancio" Tavolo istutuzionale a Roma sulla delicatissima vertenza e sciopero generale confermato

"Ringrazio il ministro Urso e la sottosegretaria Bergamotto per aver accolto subito la nostra richiesta di un nuovo tavolo istituzionale sulla delicatissima vertenza industria italiana autobus. Come è noto il regolamento consente ai parlamentari di presenziare a questi incontri senza diritto di parola.

E' quanto scrive in una nota l'ex ministro Gianfranco Rotondi

"Vorrei precisare di aver già esposto al governo il mio punto di vista totalmente coincidente con le preoccupazioni delle parti sociali ed il loro auspicio di scelte vocate al rilancio dell’azienda e dei livelli occupazionali."

Il tavolo al ministero delle imprese e del made in Italy a Roma, al quale prenderanno parte le due regioni: Campania ed Emilia Romagna, Invitalia spa, Leonardo e Seri industrial è in programma domani, mercoledì 22 maggio alle ore 13. Ammessa la partecipazione di cinque persone per organizzazione sindacale delle categorie invitate.

Resta confermato per domani mattina alle 10.00 lo sciopero generale indetto a Grottaminarda unitariamente dalle organizzazioni sindacali. "Non solo noi ma per tutti. Padri e figli, insieme per lo sviluppo della Valle Ufita".