Avellino: "Vescovo dolorante, scrivetegli messaggi di affetto lo aiuteranno" L'appello della Diocesi di Avellino: monsignor Arturo Aiello gradirà i messaggi dei fedeli

Vescovo sofferente, appello ai fedeli della Diocesi di Avellino per chiedere sostegno e vicinanza per Monsignor Arturo Aiello. Sulla pagina social della Diocesi di Avellino su facebook, i referenti di palazzo Vescovile invitano fedeli e cittadini a sostenere con messaggi di sostegno e affetto il monsignore, alle prese con un momento delicato per problemi di salute. “Nonostante ciò si continua ad occupare del gregge a lui affidato negli impegni che lo portano in giro per la Diocesi – si legge nella missiva appello pubblicata dalla Diocesi stessa-. In questi 7 anni ha sempre avuto una parola ed una attenzione per ciascuno di noi, in particolar modo per i giovani a cui dedica un appuntamento mensile. E se in questo momento gli facessimo sentire il nostro affetto attraverso un messaggio? (…) Scrivigli una mail (senza fronzoli e senza “eccellenza reverendissima”) magari iniziando Caro Padre ti scrivo … Sicuramente sentire il tuo affetto agevolerà la ripresa”. Nella missiva- post pubblicata sul social viene riportato anche l'indirizzo mail a cui inviare i messagi: vescovo@diocesi.it