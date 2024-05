Avellino, zona Mercato terra di nessuno: sosta selvaggia e auto bloccate Così Giuseppe Restaino Presidente del comitato “Le Sette Contrade”

Raccogliamo la segnalazione di tanti cittadini che, sostando con l'auto nel parcheggio adiacente all'area mercato sita nel Comune di Avellino in località Campo Genova e denominata Smile Arena, nel riprenderla restano lì intrappolati/sequestrati per decine di minuti talvolta per ore. Non essendoci segnaletiche né verticali né orizzontali per la sosta dei veicoli, ognuno parcheggia come crede. Il giorno 18 maggio scorso, alle ore 10:00 circa, nel riprendere l'auto, diversi cittadini, tra cui il sottoscritto, sono rimasti “sequestrati” per circa 25 minuti nel parcheggio. Più volte sollecitate le forze dell'ordine hanno risposto che non sarebbero potuti intervenire perché in quell'area, anche se comunale, non vi era segnaletica. Denunciamo anche alla stampa, dopo averlo fatto alla municipale e al Prefetto, questa incresciosa situazione, in cui emerge chiaramente l’incuria e l’indifferenza verso una problematica della vita quotidiana di comuni cittadini avellinesi." . Così Giuseppe Restaino Presidente del comitato “Le Sette Contrade”.