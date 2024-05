Vertenza IIA, cosa ha scritto il governatore De Luca al Ministro Urso "Si trovi un soggetto imprenditoriale privato che sia affidabile per competenza industriale"

Il suo intervento era stato sollecitato da operai e sindacati. E il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, non si è sottratto. Aveva già assicurato il suo impegno nel corso della diretta Facebook del venerdì poi ha preso carta e penna e ha inviato una lettera al Ministro Urso. Con un'avvertenza: "Si trovi un soggetto imprenditoriale privato che sia affidabile per competenza industriale e per credibilità personale", dice De Luca che sposa la linea delle maestranze che contestano l'inserimento del gruppo Seri che ha presentato il piano industriale al governo.

"Secondo l’orientamento del Governo nazionale –conferma De Luca – Invitalia e Leonardo escono dalla compagine societaria: questa strada è impraticabile, è necessario mantenere la presenza pubblica, almeno fino a quando non si trovi un soggetto imprenditoriale privato che sia affidabile per competenza industriale e per credibilità personale. Ad oggi questo soggetto privato non c’è".