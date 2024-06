Confesercenti, Marinelli: parte il bonus assunzioni per startup disoccupati Ecco a chi è destinato il benefit, inserito nel decreto coesione

“Per incentivare le assunzioni di giovani disoccupati e agevolare la creazione di nuove imprese, soprattutto nel Mezzogiorno, stanno per partire misure specifiche come il bonus rivolto alle startup”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

“Un'opzione - prosegue il dirigente dell'associazione di categoria - che potrebbe aprire prospettive interessanti in Irpinia, valorizzando e premiando progetti innovativi.

Il benefit, inserito nel decreto coesione, è destinato alle attività che vengono aperte dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, in un settore strategico, come lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Il neo imprenditore non deve aver compiuto i 35 anni e deve essere disoccupato. Il bonus, che consiste in un esonero contributivo, si applica all’assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato di giovani al di sotto dei 35 anni. Lo sgravio concesso è del 100%, con un tetto massimo di 800 euro al mese, può avere una durata fino a tre anni e va utilizzato entro la fine del 2028.

Alle startup, inoltre, è indirizzata anche un'altra agevolazione: un contributo Inps di 500 euro al mese, esentasse, per la durata massima di tre anni e comunque sempre non oltre il 31 dicembre 2028.

Per ulteriori informaazioni è possibile rivolgersi agli uffici di Confesercenti Avellino in viale Italia n° 53 o al centro servizi di via de Conciliis n° 66, telefonando allo 0825 679256”.