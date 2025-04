Avellino, venti di ostro sull'Irpinia: nuvole e caldo per la Settimana Santa Gli esperti dell'Osservatorio: in vetta temperatura di 12.3°

"Sul territorio irpino, soffiano venti molto miti di ostro, che accompagnano il transito di estesi addensamenti nuvolosi.

All’Osservatorio, la temperatura è di 12.3°C.". Così gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine annunciano le previsioni per la Settimana Santa, introdotta con temperature miti e cielo nuvoloso.

"Per oggi Lunedì 14 Aprile 2025 si prevedono condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili locali e deboli piogge nella seconda parte del giorno. Temperature: in lieve aumento nei valori minimi. Venti: meridionali, da deboli a moderati, con locali rinforzi, specie nell’avellinese.

Per domani, Martedì 15 Aprile 2025: nelle ore notturne, si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso, con possibili precipitazioni. In seguito, la copertura nuvolosa tenderà a perdere di consistenza e a lasciare spazio a schiarite, specie nella seconda parte del giorno. Temperature: in tenue flessione, specie nei valori massimi. Venti: meridionali, da deboli a moderati, con rinforzi nelle ore notturne.". Queste le previsioni degli esperti dell'osservatorio di Montevergine.