Ariano, aria di festa sul cantiere dell'ex Giorgione: montaggio tegoli ok Ultimo intervento in calcestruzzo, prima del completamento dell'opera in acciaio e legno

Aria di festa sul cantiere dell'ex Giorgione ad Ariano Irpino dove è terminato il montaggio dei tegoli, grazie alla potente gru Sorrentino sollevamenti. Sono stati giorni di intenso lavoro per l'impresa che sta eseguendo l'opera. Quale augurio migliore di Natale.

Si è trattato, lo ricordiamo, dell'ultimo intervento in calcestruzzo, per poi dare avvio al completamento in acciaio e legno. Una struttura che si avvia ad essere montata ad elementi bullonati, senza più getto.

Terminato questo piano rigido, ed è questa la chicca del progetto, verrà montato un gradiccio di travi in ferro, che si appoggerà sulla struttura appena realizzata in calcestrutto mediante isolatori sismici.Successivamente si passerà al montaggio del legno lamellare.

La gioia del direttore operativo Lino Grasso, abituato a lavorare da sempre in maniera silenziosa e professionale è palpabile. Il prossimo 29 dicembre, giungerà sul tricolle Luigi Franciosini, docente di progettazione architettonica e urbana alla facoltà di architettura di Roma Tre, per fare il punto della situazione sui lavori.