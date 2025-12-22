Brindisi della Vigilia ad Avellino: strade chiuse e divieti, ecco l'ordinanza Stop alle auto in via Scandone, via Urciuoli, via Matteotti e in parte di piazza de Marsico

Brindisi della Vigilia di Natale e Capodanno, strade chiuse e divieti ad Avellino. L'ordinanza, pubblicata sul sul sito del Comune a firma del comandante Sullo prevede 4 aree senza auto, per consentire i consueti aperitivi della vigilia. Nell’ordinanza si specifica: “Considerato che nei giorni 24 e 31 dicembre, in ambito comunale, secondo tradizione, si svolgono eventi e momenti di socialità all’interno dei locali, richiamando un elevato numero di cittadini – in particolare giovani, spesso provenienti anche da paesi limitrofi – che affollano strade e piazze, soprattutto nelle aree della cosiddetta movida; la notevole concentrazione di persone e la frequentazione intensa dei locali possono generare episodi di sovraffollamento, con occupazione delle vie pubbliche e conseguenti difficoltà per la viabilità, aumentando i rischi per la sicurezza e l’incolumità dei presenti”.

Provvedimenti per la sicurezza e i controlli

Alla luce di queste considerazioni, e grazie al “coordinamento tra le diverse Forze di Polizia impegnate nell’organizzazione dei servizi di monitoraggio durante il 24 e il 31 dicembre, si ritiene necessario, nell’ottica di tutelare la sicurezza pubblica, adottare le opportune misure per disciplinare la sosta e la circolazione nelle aree più coinvolte”.

Nuove regole e zone coinvolte: cosa cambia per i cittadini

In particolare, si stabilisce che “nei giorni 24 e 31 dicembre 2025, dalle 12.00 alle 19.00 di ciascun giorno, sarà vietato il transito – salvo che per residenti e autorizzati – in Via Matteotti; in Via Scandone, nel tratto tra l’incrocio con Via Cannaviello e quello con Via Zoccolari; nella porzione di Piazza de Marsico compresa tra l’incrocio con Via Preziosi e quello con Via Testa; e su Via F.lli Urciuoli”.