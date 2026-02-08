Monza-Avellino: le probabili formazioni, ballottaggi in mediana e in difesa Alle 15 il calcio d'inizio della sfida all'U-Power Stadium

Alle 15 sarà calcio d'inizio per la sfida Monza-Avellino e tra i lupi ci sono due ballottaggi. In difesa, con il ritorno di Simic al centro e con Fontanarosa terzo a sinistra, Cancellotti appare in vantaggio su Enrici, protagonista da centrale nella vittoria biancoverde sul Cesena. A centrocampo Palmiero non è al top, è reduce da un affaticamento muscolare, ma è nell'elenco dei convocati e per la continuità tecnico-tattica sembra destinato alla maglia da titolare con Le Borgne pronto dalla panchina. Le ore pregara saranno comunque decisive. In caso di dubbi sulla condizione fisica per scendere in campo dal primo minuto, il transalpino debutterà subito. Besaggio prenderà il posto di Sounas, da lesione di basso grado all'adduttore lungo di destra e fuori dall'elenco dei convocati al pari di Kumi, Izzo e Favilli. In attacco si vola verso la conferma del duo Biasci-Patierno.

Le probabili formazioni

Serie B

Ventitreesima Giornata

Monza-Avellino

Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Hernani, Mota. All. Bianco. A disp. Pizzignacco, Lucchesi, Cutrone, Forson, Keita Balde, Colombo, Bakoune, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Caso, Strajnar

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala; Biasci, Patierno. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Tutino, Pandolfi, Russo, D'Andrea, Sgarbi, Reale, Armellino, Le Borgne, Sassi, Enrici, Milani, Insigne

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Niedda e Pressato

Quarto ufficiale: Andeng Tona Mbei

VAR e AVAR: Di Paolo e Volpi