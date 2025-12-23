Comunali, gli avellinesi scelgono Pionati: "Avellino fuori dalla palude" Oltre il 68% degli intervistati parla di una città in declino: Pionati: onorato della fiducia

Comunali Avellino, il sondaggio Ghisleri con interviste telefoniche, 800 in tutto, realizzate tra l'11 e il 12 dicembre ai cittadini avellinesi. premia Francesco Pionati e Nicola Giordano. In vista delle prossime elezioni amministrative, la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, ha presentato al circolo della stampa i risultati di un'indagine demoscopica sulla città di AVELLINO. "Onorato della fiducia degli avellinesi - spiega Pionati -. Io interpreto questo risultato come un segnale di speranza per il futuro. Avellino vuole uscire dalla palude in cui è finita, dopo cinque anni di amministrazione fallimentare. Dobbiamo reagire insieme, serve una reazione mandando a casa gli ultimi amministratori. Avellino è stato ridotta ad un borgo periferico. Serve una amministrazione migliore e fatta di qualità. Amministrare un comune non è un ripiego per chi non ha mai fatto nulla. Voglio solo che il nostro capoluogo esca da questo incubo, in cui è finita negli ultimi cinque anni", spiega l'ex giornalista Rai.

L'incontro, promosso dall'associazione culturale Lupus Doctus, è stato introdotto dal sindaco di Montefredane, Ciro Aquino. Secondo il sondaggio, una coalizione centrosinistra-Movimento 5 stelle raggiungerebbe il 50% delle preferenze, contro il 44% del centrodestra. Tra i profili politici più graditi spicca Francesco Pionati (46,3%), seguito da Nicola Giordano (34%) e Pino Rosato (30%). Nello scenario del primo turno, Nicola Giordano, sostenuto dal campo progressista, risulterebbe in testa con il 45,5%. In un eventuale ballottaggio vincerebbe Pionati, mentre in uno scontro diretto tra centrosinistra e centrodestra prevalrebbe nettamente Giordano. Dall'indagine emerge inoltre un giudizio negativo - spiega una nota - sull'andamento della città: per oltre il 55% degli avellinesi, la situazione è peggiorata negli ultimi cinque anni e il 68,2% ritiene AVELLINO in fase di declino.