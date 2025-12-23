Avellino: l'evoluzione della fascia sinistra verso gennaio

Il turno di stop per Fontanarosa apre a più scenari anche per la corsia mancina a Bari

avellino l evoluzione della fascia sinistra verso gennaio
Avellino.  

Ben 10 calciatori squalificati per l'ultimo turno del 2025. Tra questi c'è Fontanarosa dell'Avellino che salterà la sfida con il Bari. Ridefinizione del pacchetto arretrato per i lupi con il difensore indisponibile a causa del quinto giallo in campionato dopo diversi turni da protagonista nella difesa irpina. Enrici e Simic sono certi di una maglia da titolare. Il croato è entrato nell'elenco dei calciatori in diffida per il quarto giallo stagionale. In caso di difesa a 4 Cancellotti e Missori saranno i terzini. In caso di difesa a 3 occhio a Cancellotti terzo di destra con Enrici ambidestro e spostato a sinistra. In questo scenario, con Cagnano in gruppo, nell'elenco dei calciatori a disposizione, ma sempre in panchina dopo il reintegro, c'è Milani nei giochi di formazione. Il classe 2005 è rientrato tra i convocati per la gara con il Palermo. Occhio anche al jolly Russo che ha garantito il cross per la sforbiciata di Palumbo e che contro l'Empoli fu schierato dal primo minuto come esterno sinistro a tutta fascia: gara in cui fu costretto a uscire subito, dopo 10 minuti, a causa del trauma contusivo all'ala iliaca di destra. L'ultimo step verso gennaio: Marco Sala ha seguito Avellino-Palermo dalla tribuna Terminio e accelera con l'obiettivo di essere a disposizione subito nel 2026. 

Ultime Notizie