Avellino: l'evoluzione della fascia sinistra verso gennaio Il turno di stop per Fontanarosa apre a più scenari anche per la corsia mancina a Bari

Ben 10 calciatori squalificati per l'ultimo turno del 2025. Tra questi c'è Fontanarosa dell'Avellino che salterà la sfida con il Bari. Ridefinizione del pacchetto arretrato per i lupi con il difensore indisponibile a causa del quinto giallo in campionato dopo diversi turni da protagonista nella difesa irpina. Enrici e Simic sono certi di una maglia da titolare. Il croato è entrato nell'elenco dei calciatori in diffida per il quarto giallo stagionale. In caso di difesa a 4 Cancellotti e Missori saranno i terzini. In caso di difesa a 3 occhio a Cancellotti terzo di destra con Enrici ambidestro e spostato a sinistra. In questo scenario, con Cagnano in gruppo, nell'elenco dei calciatori a disposizione, ma sempre in panchina dopo il reintegro, c'è Milani nei giochi di formazione. Il classe 2005 è rientrato tra i convocati per la gara con il Palermo. Occhio anche al jolly Russo che ha garantito il cross per la sforbiciata di Palumbo e che contro l'Empoli fu schierato dal primo minuto come esterno sinistro a tutta fascia: gara in cui fu costretto a uscire subito, dopo 10 minuti, a causa del trauma contusivo all'ala iliaca di destra. L'ultimo step verso gennaio: Marco Sala ha seguito Avellino-Palermo dalla tribuna Terminio e accelera con l'obiettivo di essere a disposizione subito nel 2026.