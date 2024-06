Avellino: ecco Metis per una formazione permanente e accessibile Il centro studi specialistico aprirà sabato 15 giugno in via Circumvallazione

Promuovere una formazione permanente e accessibile a tutti. È questo l'obiettivo con cui nasce Metis: centro studi specialistico che aprirà sabato, 15 giugno, ad Avellino. Situato in via Circumvallazione, il centro si propone di affiancare tutti gli studenti della provincia, e non solo, nel loro percorso formativo, garantendo professionalità, competenza e risultati tangibili. In particolare, il percorso proposto intende affiancare bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento e disturbi dello spettro autistico, rimanendo comunque aperto a tutti.

“Ad accoglierti troverai un team qualificato e preparato che risponderà con dedizione alle tue esigenze, in grado di adattare metodologie di apprendimento atte a valorizzare la singolarità di ogni individuo. Crediamo fermamente che l'istruzione sia il fondamento per una società inclusiva e ci impegneremo quotidianamente per costruire un futuro in cui ogni individuo abbia l'opportunità di crescere e raggiungere il proprio massimo potenziale”.

Di qui la mission di Metis: promuovere l'inclusione e la formazione di adulti e bambini, principalmente sul territorio irpino ma, con le nuove tecnologie, anche oltre confine. Proprio per questo, il centro assicura a tutti una vasta gamma di servizi attentamente studiati per soddisfare le esigenze individuali della comunità. “Ogni studente è prezioso per noi e ogni mente curiosa è accolta con entusiasmo”.