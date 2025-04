Ariano, lavori centro storico, D'Amato chiede risarcimento danni ai commercianti Riduzione significativa degli incassi, con effetti dannosi sul regolare svolgimento delle attività

Il presidente Uca e Confiap Manfredi D'Amato, ha scritto una lettera urgente al sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, al dirigente dell'area tecnica Angelo Morella e al responsabile del procedimento Antonio Castello, nella quale viene sollecitata la richiesta di risarcimento danni per mancato incasso a seguito dei lavori pubblici che stanno riguardando strade e piazze del centro storico del tricolle.

"Mi permetto di segnalarvi un danno subito dalle attività commerciali associate, site lungo il tratto stradale via D'Afflitto, via tribunali, via guardia, via castello a causa dei lavori pubblici in corso di riqualificazione e valorizzazione del centro storico, con interventi di generazione fisica e sociale del sistema piazze, legge 160/2019 Pnrr Next generation Eu e che non sono stati portati a termine secondo i tempi previsti dal cronoprogramma stabilito.

Tutte le attività presenti, lungo le strade sopraindicate interessate dai lavori, hanno subito un grave danno economico, derivante dalla temporanea inaccessibilità della zona, dalla limitazione del traffico e dall'impossibilità di servire adeguatamente i clienti.

Tali disagi, a causa dei ritardi nel completamento dei lavori - continua D'Amato - hanno causato una riduzione significativa degli incassi, con effetti dannosi sul regolare svolgimento delle attività.

In particolare a causa del mancato rispetto dei tempi stabiliti, il flusso di clienti è stato fortemente compromesso, con conseguenti perdite economiche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025.

A seguito di quanto esposto si chiede un risarcimento per danni economici subiti da tutte le attività, come conseguenza diretta dei disagi causati dai lavori pubblici, non rispettosi del cronoprogramma. Chiedo inoltre, che il comune di Ariano Irpino prenda in considerazione tale richiesta e si faccia carico del risarcimento dovuto.

Resto a disposizione - conclude la nota di D'Amato - per fornire ulteriori documentazioni che possano comprovare i danni subiti, come ad esempio le evidenze delle perdite di incassi e qualsiasi altro documento utile. Confido in un sollecito intervento da parte dell'amministrazione comunale per risolvere questa situazione".