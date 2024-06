Elly Schlein ad Avellino lunedì sera in piazza Agnes per "Gengaro sindaco" La segretaria nazionale del partito democratico alle 19 terrà il comizio

La settimana che ci porterà al ballottaggio ad Avellino inizia con il comizio di una leader nazionale. Elly Schlein sarà lunedì sera ad Avellino: il comizio in piazzetta Agnes alle ore 19. La segretaria nazionale del partito democratico avrebbe già dovuto partecipare a una iniziativa nel corso della campagna elettorale ma l'appuntamento fu rinviato per il lutto che aveva colpito Antonio Gengaro per la scomparsa del padre Tommaso. Ora la Schlein sarà ad Avellino per dare un'ulteriore spinta al candidato sindaco del campo largo nell'unico capoluogo di provincia della Campania alle urne.