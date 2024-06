L'ex Istituto Imbriani diventerà un Campus scolastico, via alla demolizione La realizzazione del progetto entro il 2026

L’attuale Campus Scolastico Imbriani è stato progettato nel 1969, pertanto non classificabili come interventi in zona sismica, e riguardava la costruzione di una scuola da adibirsi ad istituto magistrale di 25 aule. Nella cornice del Progetto Generale con il quale furono previsti i corpi A, B, C e D fu realizzato in stralci e integrato con successive

varianti. Il Complesso edilizio fu realizzato nel decennio del 1970 e solo successivamente negli anni 2000 sono stati realizzati elementi strutturali di adeguamento funzionale (scale esterne e ascensori). L’edificio posizionato originariamente in una zona esterna al centro urbano risulta oggi, a seguito delle pianificazioni urbanistiche,

praticamente inglobato nella stessa. Il Liceo Imbriani risulta oggi praticamente inglobato nel tessuto urbano, in una zona urbanisticamente sviluppata con prevalenza residenziale ed è dotata di tutti i servizi. La zona prevede un ulteriore sviluppo urbano con l’attuazione della scheda urbana NI01 con la previsione di ulteriori residenze terziario e un Parco Urbano.

A seguito di specifico studio sulla verifica della vulnerabilità sismica e della vita residua degli immobili destinati a Liceo l’Amministrazione provinciale ha attuato un programma di riqualificazione di tali immobili, approvando un primo progetto di miglioramento sismico dei corpi A, B, C e D.

A seguito di successivi approfondimenti tecnici e in considerazione delle nuove linee di finanziamento l’amministrazione Provinciale per mezzo del proprio Settore “Patrimonio Edilizio e Edilizia Scolastica” ha attuato una serie attività di misure tali da rivedere il Campus Scolastico come una struttura strategica nell’investimento scolastico anche in considerazione delle esigenze Scolastiche e del numero degli iscritti sempre in crescita negli anni.

La scelta dell’amministrazione è stata quella di voler investire su una nuova struttura che implica: ? Nuovi spazi per la nuova didattica

? Edifici sicuri

? Riqualificazione e Sostenibilità ambientale, risparmio energetico.

L’esigenza dell’amministrazione e della Direzione Scolastica è stata quella di riqualificare il Campus Scolastico sia sotto l’aspetto strutturale che funzionale. Un primo intervento messo in atto dall’Amministrazione è stato quello di valutare la possibilità di migliorare sismicamente le strutture presenti. A seguito di ulteriori indagini e approfondimenti alla luce di linee di finanziamento è stata valutata l’idea di realizzare un Nuovo Campus Scolastico secondo le nuove progettualità individuate dalle Linee Guida Futura “Progettare, Costruire e abitare la Scuola”.

L’obiettivo progettuale è stato quello di far convergere in un unico progetto di fattibilità la realizzazione di un Campus Scolastico destinato a Liceo Scientifico e musicale P.E. una struttura aperta alla città, dotata di 60 aule didattiche in modo da poter riportare all’interno dello stesso complesso scolastico tutta la didattica che oggi è caratterizzata da 10 aule ubicate presso altro istituto scolastico.

L’Edificio sarà dotato di nuovi spazi per la didattica. Piazze esterne per la socializzazione e Agorà interne per incontrarsi. Gli spazi connettivi sono concepiti come luogo di incontro e pronti ad ospitare piccoli gruppi di lavoro, grandi trasparenze e il Verde sarà una presenza costante sia all’interno del lotto sia come Giardino Pensile dove poter organizzare aule all’aperto. L’auditorium e la Palestra avranno accesso indipendente dalla scuola e potranno essere utilizzati dall’intero quartiere per attività e laboratori serali ed extra scolastici.