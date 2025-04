Ribalta nazionale per Grottaminarda grazie a questa donna così dinamica La storia della 97enne che ha ricevuto il rinnovo della patente di guida

Ribaòta nazionale per Grottaminarda, grazie ad Adalgisa Tedesco che, alla veneranda età di 97 anni, ha ricevuto il rinnovo della patente per altri due anni. Attesa in paese una troupe de "La Vita in Diretta" di Rai 1.

Lo comunica in una nota il sindaco e l'amministrazione comunale, rivolgemdo parole di omaggio alla donna, felici di tale ribalta nazionale che conferma la comunità di Grottaminarda, non solo longeva, visti i numerosi centenari, ma anche dinamica e brillante vista la qualità della vita dei suoi anziani:

"Le nostre congratulazioni ad Adalgisa che siamo abituati a vedere autonoma per le strade di Grottaminarda con la sua piccola automobile - afferma il sindaco Marcantonio Spera - una donna forte e determinata da sempre.

Se la commissione medica preposta ha ritenuto di rinnovarle la patente è perchè presenta tutti i requisiti psico-fisici necessari, in pratica sta bene in salute e cognitivamente.

Questo è un aspetto che ci rincuora perchè significa innanzitutto che a Grottaminarda si vive bene e poi che una vita attiva e ricca di interessi può portarci ad una longevità di qualità".