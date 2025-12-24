Ariano: scambio di auguri e brindisi di Natale a palazzo di città Franza: "Tante le progettazioni, finanziamenti ottenuti e cantieri avviati, buone feste a tutti"

Il sindaco Enrico Franza e la giunta comunale hanno invitato tutti i dipendenti dell’area amministrativa, finanziaria e tecnica del comune di Ariano Irpino al tradizionale scambio di auguri natalizi nella sala consiliare Giovanni Grasso a palazzo di città.

Presenti il vice sindaco Grazia Vallone, gli assessori Pasqualino Molinario, Angela Perito, Toni La Braca e Marco Riccio.

L’amministrazione ha elogiato i dipendenti per lo sforzo profuso in questo anno evidenziando le numerose assunzioni messe in atto per dare un pò di sollievo agli uffici. Tante le progettazioni, i finanziamenti ricevuti e i cantieri avviati che daranno un nuovo volto alla città.

Presenti anche i ragazzi del servizio civile ed i tutor. Tradizionale augurio natalizio, degustazione dei panettoni e brindisi finale con l’augurio di una serenità per tutti.

I dipendenti hanno messo in evidenza la costante presenza dell’amministrazione a supporto degli uffici comunali.

"Auguri di buon Natale a tutti - afferma il sindaco Enrico Franza - con una particolare attenzione alla solidarietà ed agli ammalati".