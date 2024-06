Avellino, nuove adesioni all'appello per Gengaro sindaco: ecco tutti i nomi Gli intellettuali in campo: con Gengaro per fermare la riforma dell'autonomia che condanna il Sud

Adesioni e consensi all’appello “Da Avellino una risposta all’attacco contro il Sud e la democrazia”.

Ai primi firmatari del documento promosso da Generoso Picone si sono aggiunti:

Maria Grazia Cataldi, già funzionaria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Vincenzo De Luca, pensionato

Peppino Di Iorio, esperto di sviluppo territoriale

Dino Landi, pensionato

Valter Romano, pensionato

Amerigo Russo, psichiatra e direttore dell’Unità Operativa Salute Mentale ad Avellino

Ugo Santinelli, sociologo

Questo il testo dell’appello:

Le forze che in Parlamento hanno approvato il disegno di legge sull’autonomia differenziata e stanno per varare la riforma del premierato – due provvedimenti che spaccano l’Italia, mortificano il Mezzogiorno e restringono le libertà democratiche – sono le stesse che ad Avellino hanno stretto un paradossale accordo di programma a sostegno della candidata sindaco Laura Nargi. Ora le posizioni in campo sono chiare. E’ questo il centrodestra, a cui si è aggiunta la Lega di Matteo Salvini e Roberto Calderoli, che fronteggerà al ballottaggio il candidato sindaco Antonio Gengaro, espressione e simbolo della coalizione di centrosinistra.

La città di Avellino, la città di Guido Dorso, non può sopportare questo oltraggio. Sostenendo Antonio Gengaro e le forze di centrosinistra che lo accompagnano può rispondere al tentativo di avvilire il Sud e l’Italia.

Per queste ragioni chiediamo che la comunità si pronunci per Antonio Gengaro sindaco. Per reagire a chi vuole dividere il Paese e far arretrare il Mezzogiorno. Per rispondere con un gesto civile prima ancora che politico nel nome della dignità e dei valori costituzionali oggi in pericolo.

Questi i firmatari:

Giuseppe Bruno, docente all’Università “Federico II” di Napoli

Michele Candela, ingegnere esperto in restauro strutturale

Maria Grazia Cataldi, già funzionaria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Nunzio Cignarella, vicepresidente del Centro di ricerche “Guido Dorso” di Avellino

Emilia Bersabea Cirillo, scrittrice

Filippo Cristallo, fotografo

Ettore De Conciliis, artista

Vincenzo De Luca, pensionato

Peppino Di Iorio, esperto di sviluppo territoriale

Franco Festa, scrittore

Enrico Finzi, sociologo e presidente di “Sòno – Human Tuning”

Giorgio Fontana, docente all’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

Luigi Frusciante, docente emerito all’Università “Federico II” di Napoli

Domenico Gallo, magistrato, saggista ed ex senatore

Dino Landi, pensionato

Antonio Limone, presidente dell’associazione “Fausto Addesa”

Anna Maria Manzo, docente all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli

Enzo Marinari, docente all’Università “La Sapienza” di Roma

Paolo Mascilli Migliorini, architetto e storico dell’arte, già direttore del Palazzo Reale di Napoli

Ugo Morelli, docente all’Università “Federico II” di Napoli”

Giuseppe Moricola, docente all’Università “l’Orientale” di Napoli

Mirella Napodano, coordinatrice dell’associazione di promozione sociale “Amica Sofia”

Felice Nittolo, artista

Paolo Ricci, docente all’Università “Federico II” di Napoli

Valter Romano, pensionato

Amerigo Russo, psichiatra e direttore dell’Unità Operativa Salute Mentale ad Avellino

Ugo Santinelli, sociologo

Giovanni Solimine, presidente della Fondazione “Maria e Goffredo Bellonci”- Premio Strega