Avellino, tifosi pronti all'esodo. Sabato maxischermo in Piazza della Libertà Il sindaco Nargi anticipa l'area dedicata in centro. Attesa per le decisioni sulla trasferta

Sono ore di analisi delle istituzioni sulle criticità in termini di ordine pubblico per il potenziale e desiderato esodo da parte dei tifosi dell'Avellino con la squadra irpina a un passo dalla promozione diretta in Serie B. L'evoluzione del rush finale, con i lupi ora a +5 sul Cerignola a due giornate dal termine della stagione, apre allo scenario dell'aritmetica per il prossimo match. Sabato (ore 18.30) l'Avellino sarà ospite del Sorrento che gioca le gare casalinghe allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza da ormai due anni. Nel novembre scorso, al termine di Potenza-Avellino si registrarono scontri tra tifosi all'esterno dell'impianto sportivo in zona Università. L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha rinviato al Comitato di Analisi le valutazioni sulla trasferta dei supporter irpini e l'analisi degli organi istituzionali è costante, a maggior ragione dopo i risultati di ieri sera con l'Avellino vicinissimo al ritorno in Cadetteria dopo 7 anni e con una tifoseria pronta alla festa. Nei rumors torna l'opportunità di un cambio di sede, già paventato nelle scorse settimane e nel capoluogo lucano sono apparsi i primi striscioni. "A Potenza non si festeggia...": ecco quanto esposto dalla tifoseria rossoblu in mattinata. Le prossime ore risulteranno decisive.

Nodo bilancio, ma linea tracciata già per sabato

Nel frattempo l'amministrazione comunale è decisa ad allestire un maxischermo con area dedicata in Piazza della Libertà già per Potenza - Avellino. La prima idea di Palazzo di Città era quella di definirlo per Avellino - Team Altamura, epilogo della stagione regolare, in programma sabato 26 (ore 16.30) occasione in cui si presenterà comunque il presumibile nuovo sold-out per il "Partenio-Lombardi" (9080 spettatori). Per l'amministrazione comunale c'è il nodo legato all'approvazione del bilancio, ma al di là del passaggio chiave, trapela l'intenzione del sindaco di Avellino, Laura Nargi, di allestire il maxischermo in Piazza della Libertà già per sabato prossimo, per la gara che può valere l'aritmetica promozione dei lupi in Serie B.