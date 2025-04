Sorrento-Avellino rinviata alle valutazioni del Comitato d'Analisi del Viminale Si conferma l'attesa per la trasferta dei tifosi biancoverdi al "Viviani" di Potenza

La gara Sorrento-Avellino, in programma sabato 19 (ore 18.30) al "Viviani" di Potenza e valida per la trentasettesima e penultima giornata del girone C di Serie C, è tra le sfide rinviate alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l'individuazione di adeguate misure di rigore. "Contestualmente si invitano le Leghe competenti a interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi": si legge nel dispositivo dell'Osservatorio Nazionale del Viminale che ha esaminato i 116 incontri sportivi in programma fino al 24 aprile prossimo. Si confermano, quindi, le criticità per l'eventuale trasferta dei residenti in Irpinia al "Viviani" con lo sguardo rivolto a un match che si inserisce nel rush finale e nella sfida a distanza tra i lupi e l'Audace Cerignola per la promozione diretta. L'ambiente irpino resta in attesa delle decisioni e delle indicazioni per il penultimo atto della stagione regolare, l'ultimo match lontano dal "Partenio-Lombardi" per i biancoverdi in regular season (clicca qui per la determinazione) con l'obiettivo di seguire la squadra di Biancolino nella gara contro il Sorrento a Potenza.